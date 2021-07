Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer kollidierten mit Transporter - Helm schütze womöglich vor Schlimmeren

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Am Samstagvormittag (17.7.) kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer an der Lilienthalstraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 28-jährige Radfahrer, in Richtung St. Florian-Straße zu fahren. Gleichzeitig bog der 48-jährige VW-Fahrer in die Lilienthalstraße ab. An der Querungshilfe kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem 28-Jährigen und dem hinteren Teil des weißen Transporters. Daraufhin stürzte der Radfahrer und verletzte sich.

Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus.

Möglicherweise schützte der Fahrradhelm vor schwereren Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Radfahrer in eine gefährliche Situation geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell