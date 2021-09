Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Serie von Sachbeschädigungen in der Gartenstadt

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Am Morgen des 05.09.2021 teilte eine Anwohnerin im Glücksburger Weg in Mannheim mit, dass dort in der Nacht mehrere geparkte Fahrzeuge mit Farbe besprüht wurden. Eine genaue Nachschau durch eine Streifenwagenbesatzung ergab, dass dort mindestens achtzehn geparkte Fahrzeuge und zwei Hausfassaden von einem oder mehreren Unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert wurden. An fünf Fahrzeugen wurden auch die Kennzeichen der Fahrzeuge entwendet. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Mannheim-Sandhofen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Zuständigen Polizeirevier in Sandhofen unter der Telefonnummer 0621 - 777690 in Verbindung zu setzen.

