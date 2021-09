Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Mann verliert nach körperlichem Angriff einen Zahn

Mannheim (ots)

Den Verlust eines Zahnes hatte ein 30-Jähriger aus Ludwigshafen zu beklagen nachdem er am frühen Sonntagmorgen gegen 00.52 Uhr im Bereich zwischen K 1 und U 1 ohne erkennbaren Grund aus einer Gruppe von sechs bis sieben Personen heraus angegriffen worden war. Der junge Mann konnte unmittelbar nach der Tat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf sich aufmerksam machen. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Nähe eine entsprechende Personengruppe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern dauern an.

