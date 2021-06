Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallopfer erliegt schweren Verletzungen

Nachtrag zu "Opel-Fahrerin schwebt in Lebensgefahr" vom 07.06.2021

Nieheim (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 5. Juni, auf der B 252 in Höhe Nieheim-Holzhausen ist die 21-jährige Fahrerin eines Opel Meriva an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben.

Der Opel-Fahrerin war mit ihrem roten Opel Meriva von der K 2 kommend zur Ostwestfalenstraße gefahren und wollte dort nach links auf die B 252 in Fahrtrichtung Steinheim einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Crafter, der auf der B 252 in Richtung Brakel fuhr. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4934641).

Die Opel-Fahrerin zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie am Montag, 21. Juni, verstarb. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell