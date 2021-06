Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 248 Verkehrsverstöße an einem Tag

Kreis Höxter (ots)

248 Verkehrsverstöße hat die Polizei im Kreis Höxter am Dienstag, 22. Juni, im Rahmen eines Kontrolltages festgestellt. In der Zeit von 6 bis 21 Uhr wurden insgesamt zwölf Kontrollstellen an verschiedenen Straßen im gesamten Kreis Höxter eingerichtet.

Die Verkehrsteilnehmer wurden unter anderem auf Ablenkung durch technische Geräte, Fahrtauglichkeit (Alkohol und Betäubungsmittel), Geschwindigkeit und Nutzung von Rückhalteeinrichtungen überprüft.

Wegen Verkehrsverstößen wurden schließlich 191 Verwarnungen ausgesprochen, 55 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Strafanzeigen gefertigt.

Neben zahlreichen Geschwindigkeitsverstößen wurden sieben Verkehrsteilnehmer angezeigt, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon genutzt hatten. Zwei Fahrzeugführer hatten ihre Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert. Gegen zwei weitere wurden Ermittlungsverfahren eröffnet, weil ihre Fahrzeuge weder versichert noch zugelassen waren.

Besonders aufgefallen ist gegen 7 Uhr ein 23-jähriger Fahrer aus Holzminden, der mit seinem Audi auf der K45 bei Höxter-Corvey bei erlaubten 70 km/h mit 54 km/h zu schnell gemessen wurde. Ähnlich schnell war ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Göttingen, dessen Geschwindigkeit gegen 18 Uhr auf der B 64 bei Brakel-Hembsen gemessen wurde: Bei erlaubten 100 km/h war er mit fast 160 km/h unterwegs. Beide erwartet nun jeweils ein Bußgeld von mindestens 240 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie die Eintragung eines Punktes im Zentralregister in Flensburg.

Zu den Zielen dieses integrativen Kontrolleinsatzes, an dem Kräfte der drei Direktionen Verkehr, Gefahrenabwehr/Einsatz und Kriminalität beteiligt waren, gehört es, auf Straßen von überörtlicher Bedeutung Hauptunfallursachen zu bekämpfen und gleichzeitig die polizeiliche Präsenz in Fläche zu erhöhen. /nig

