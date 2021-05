Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrzeugbrand ohne verletzte Personen

Bad Kreuznach-Winzenheim (ots)

Am Sonntagabend, den 30.05.2021, fuhr gegen 23:00 Uhr ein mit drei Personen besetzter PKW von Bad Kreuznach in Richtung B41 (Anschlussstelle Winzenheim). Während der Fahrt nahm der Fahrzeugführer Brandgeruch und Rauch im Fußraum war. Geistesgegenwärtig fuhr er an den rechten Fahrbahnrand und verließ zusammen mit seinen beiden Begleitern den PKW. Kurzdarauf stand der PKW im Vollbrand. Auch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den abschließend entstandenen Totalschaden des PKW's nicht verhindern. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Die Fahrbahn musste auch nach dem Abtransport des Fahrzeugs, zwecks Fahrbahnreinigung, noch eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell