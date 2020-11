POL-OG: Rastatt- Unfallflucht, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr und Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr eine Unfallflucht begangen. Der Fahrzeugführer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Wagen an der Fahrzeugfront sowie an dem linken Fahrzeugeck. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrzeuglenker. Der Sachschaden beziffert sich auf 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

