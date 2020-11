Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Versuchter Einbruch

BühlBühl (ots)

Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr versucht in das Gebäude einer Firma in der Campingstraße einzubrechen. Der Langfinger soll vergeblich versucht haben, die Türe eines dortigen Lagerraums aufzubrechen. Er musste die Flucht unverrichteter Dinge und mit leeren Händen antreten. Durch den erfolglosen Versuch beschädigte er die Türe jedoch, sodass an dieser ein Schaden von ungefähr 200 Euro entstand. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 Hinweise zu dem Vorfall entgegen.

