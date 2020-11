Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unanständig

OffenburgOffenburg (ots)

Einen gehörigen Schreck dürfte am Donnerstagabend gegen 23 Uhr eine 59 Jahre alte Frau in der Paula-Stebel-Straße bekommen haben. Sie stellte vor ihrem Terrassenfenster einen Mann fest, welcher augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die hinzugerufene Polizei konnte trotz sofortiger Fahndung dem Tatverdächtigen nicht habhaft werden. Die Polizei weist darauf hin, dass eine sofortige Verständigung der Polizei über Notruf in solchen Fällen richtig und wichtig ist. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell