Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von einer Regenrinne in Schortens - Unbekannte Täter beobachtet - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Dienstag, 02.11.2021, kam es gegen 09.30 Uhr im Klein-Ostiemer Weg auf einem bäuerlichen Gehöft zu einem Diebstahl von ca. dreißig Metern Regenrinne aus Zink sowie Zubehörteile. Die beiden männlichen Täter entfernten sich mit dem Diebesgut in einem weißen Transporter vom Tatort in unbekannte Richtung. Zum Transporter ist lediglich bekannt, dass er über eine niederländische Zulassung (gelbe Kennzeichen) verfügt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell