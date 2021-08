Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand auf einem Feld

53894 Mechernich (ots)

Am Sonntag den 15.08.2021, gegen 02:30 Uhr brannte aus ungeklärter Ursache aufgeschichtetes Heu auf einer Länge von ca. 50 Metern auf einem gemähten Feld bei Mechernich-Schaven. Die Feuerwehr Kommern löschte das Feuer schnell und geht nach derzeitigem Stand von einem gelegten Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, so dass sich Zeugen in Euskirchen bei der Polizei unter 02251-7990 melden können.

