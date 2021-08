Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger übersehen

Bad Münstereifel (ots)

Am Donnerstagmittag (12.08.2021) kam es gegen 12.45 Uhr in der Wertherstraße in Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel übersah beim Rückwärtsfahren eine 54-jährige Frau aus Bad Münstereifel. Es kam zur Kollision. Die 54-Jährige wurde verletzt und kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Die Frau konnte noch am selben Tag entlassen werden.

