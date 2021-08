Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Bike vor Geschäft gestohlen

Euskirchen (ots)

Ein 47-jährigerer Mann aus Euskirchen stellte am Donnerstagmorgen (12.08.2021) gegen 10.50 Uhr sein Fahrrad auf der Gerberstraße in Euskirchen vor einem Geschäft ab. Er ließ dieses für wenige Minuten aus den Augen und musste kurze Zeit später feststellen, dass eine unbekannte Person sein E-Bike entwendet hatte. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad in Richtung Europaplatz fuhr. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre, Kurzhaarfrisur, gebogener Nasenrücken, bekleidet mit einem schwarzen Jogging-Anzug der Ärmel war mit goldenen Streifen versehen. Ein Strafantrag wurde gestellt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

