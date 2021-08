Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei auf offener Straße

Euskirchen (ots)

Eine Zeugin meldet am Donnerstagabend (12.08.2021) gegen 22.45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen am Viehplätzchen in Euskirchen. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, hatten sich mehrere Personen bereits von der Örtlichkeit entfernt. Zwei Personen (41 und 28 Jahre) mit erkennbaren Verletzungen waren noch vor Ort. Die Geschädigten verhielten sich jedoch den Beamten gegenüber unkooperativ. Der Grund für die körperliche Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht den vorliegenden Hinweisen nach.

