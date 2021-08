Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hellenthal (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.08.2021) gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Radfahrer über die Reifferscheider Straße in Hellenthal-Blumenthal in den Kreisverkehr ein. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Hellenthal, kommend aus der Richtung Schleiden, übersah dabei den Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell