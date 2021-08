Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jagdwilderei und verbotener Beschuss

Nettersheim (ots)

Am Montag (09.08.2021) fand ein Jäger im Jagdbezirk Nettersheim in einem Waldstück ein verendetes Schmalreh. Das Reh wurde mit einem Kleinkaliber beschossen. Der Tatzeitpunkt ist unbekannt. Ein Beschuss durch einen Jäger aus einem Nachbarrevier ist auszuschließen, da der Beschuss mit einem nicht schalenwildtauglichen Kaliber stattfand. In diesem Fall wird von Wilderei und einem verbotenen Beschuss ausgegangen. Strafantrag wurde gestellt.

