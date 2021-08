Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: An 19 Fahrzeugen Reifen zerstochen

Euskirchen (ots)

Unbekannte zerstachen am Montag (09.08.2021) in der Zeit zwischen 14.30 und 5.15 Uhr mehrere Pkw-Reifen in Euskirchen-Stotzheim. Neun Fahrzeuge standen am Raiffeisenplatz, drei in der Selmenstraße und sieben in der Stotzheimer Straße. Die Geschädigten stellten Strafantrag wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

