Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in eine Scheune

Blankenheim (ots)

Unbekannte versuchten über ein Dachfenster in der Eichergasse in Blankenheim-Mühlheim in eine Scheune einzusteigen. Da dies nicht gelang, schlugen die Täter ein Loch in die Fensterfront und verschafften sich so Zugang zur Scheune. Sie entwendeten einen hochwertigen Mähroboter des Herstellers STIHL. Der Diebstahl fand im Zeitraum vom 18.07.2021 bis 06.08.2021 statt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Es wurde Strafantrag gestellt.

