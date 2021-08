Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheit im Straßenverkehr

Kreis Euskirchen (ots)

Wer trinkt, darf sich nicht ans Steuer setzen. Die Polizei kontrolliert auch an den Wochenenden.

Negativ aufgefallen sind:

Ein 41-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Zülpich, der "pustete" am Freitag (06.08.2021) gegen 20.45 Uhr circa 2,3 Promille.

Am Sonntagmorgen (08.08.2021) gegen 1.07 Uhr überfuhr ein 26-jähriger Mann aus Blankenheim eine rote Ampel in der Straße In den Essigbenden. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von circa 2 Promille festgestellt.

Ein 26-jähriger Mann aus Mechernich führte sein Fahrzeug am 08.08.2021 gegen 19.05 Uhr mit circa 2 Promille auf der Wolfgang-Müller-Straße in Mechernich.

Durch ein Hupen und erhöhter Geschwindigkeit fiel am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr in Zülpich in der Löhrstraße ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit circa 1 Promille auf.

Gegen alle Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell