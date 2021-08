Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermutliches Diebesgut zum Verkauf angeboten

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Montagabend (09.08.2021) gegen 20.47 Uhr versuchte ein 33-jähriger Mann eine Schlagbohrmaschine auf dem Platz am Alter Markt in Euskirchen zu verkaufen. Ein Kaufinteressent (29 Jahre) wurde skeptisch, da die Maschine sehr neuwertig aussah. Er äußerte sich, die Polizei hinzuziehen zu wollen. Daraufhin packte der 33-Jährige den Bohrer ein und verließ direkt die Örtlichkeit. Der Mann konnte durch die Polizei erfasst und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Der Schlagbohrer sowie ein mitgeführtes Fahrrad wurden sichergestellt, für beides konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis vorzeigen.

