Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe: Suche nach Reifenstecher

Euskirchen (ots)

Am 09.08.2021 zerstachen Unbekannte in der Zeit zwischen 14.30 und 5.15 Uhr mehrere Pkw-Reifen am Raiffeisenplatz, in der Selmenstraße und in der Stotzheimer Straße in Euskirchen-Stotzheim.

Siehe Meldung vom 10.08.2021 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4990712)

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem oder mehreren Tatverdächtigen.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-570 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

