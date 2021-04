Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Hohenlimburger Schule gesucht

Hagen (ots)

Bislang Unbekannte brachen in dem Zeitraum von Dienstag (06.04.2021) bis Mittwoch (07.04.2021) in eine Schule in Hohenlimburg ein. Ein Mitarbeiter kontaktierte die Polizei, weil er am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, die angelehnte Tür des Haupteinganges am Wachtelweg feststellte. Diese war gegen 11.00 Uhr des Vortages noch verschlossen. Die eingesetzten Beamten konnten Aufbruchspuren an der Tür und Schuhabdrücke vor einem weiteren Ausgang der Schule erkennen. Ob etwas gestohlen wurde konnte der Zeuge noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort und die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

