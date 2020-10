Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Brand in einer Recyclingfirma im Osthafen Heilbronn

74076 Heilbronn

Göppingen (ots)

74076 Heilbronn, Osthafen (Landkreis Heilbronn)

Im Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei Heilbronn im dortigen Osthafen kam es am 10.10.2020 am späten Nachmittag zu einem Brand in einer Recyclingfirma.

Aufgrund eines technischen Defekts, gerieten ein Förderband sowie Holzhackschnitzel in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen.

Die Ursache war vermutlich ein überhitzter Antriebsmotor des Förderbandes.

Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen auf dem Gelände der Firma.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Auswirkungen auf den Neckar sind nicht zu erwarten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell