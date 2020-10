Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Verletzte nach Schiffskollision - 76185 Karlsruhe, Maxauer Grund, Hauptstrecke Rhein, Höhe Stadthafen -

Göppingen (ots)

76185 Karlsruhe, Maxauer Grund, Hauptstrecke Rhein, Höhe Stadthafen

Am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es auf dem Rhein, Höhe Stadthafen Karlsruhe, zu einer Kollision zwischen einem rückwärts aus dem Stadthafen auslaufenden Güterschubverband aus den Niederlanden und einem Sportboot. Hierbei erlitt der 40-jährige Sportbootführer eine Kopfplatzwunde sowie zwei weitere an Bord befindliche Personen im Alter von 56 und 36 Jahren eine Gehirnerschütterung und mussten alle drei stationär in zwei Kliniken eingeliefert werden. Der 34-jährige holländische Führer des Güterschubverbandes und weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe leisteten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste und des Notarztes Erste Hilfe.

Durch die Kollision wurde das Sportboot stark am linken Bugbereich beschädigt. An dem Güterschubverband entstand lediglich leichter Schaden am Anker und an der Bordwand.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt ca. 50 000 Euro beziffert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Sportbootführer unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb diesem nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 40-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Neben den drei DRK-Fahrzeugen und einem Notarzt war die Feuerwehr Karlsruhe mit einem Löschzug sowie einem Feuerwehrlöschboot im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell