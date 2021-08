Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Euskirchen (ots)

Zwischen dem 05.08.2021 und 11.08.2021 kam es im Winkelpfad in Euskirchen zu einem Fahrraddiebstahl. Das E-Bike stand in der Tiefgarage der Wohnanschrift des 50-Jährigen aus Euskirchen. Das Fahrrad wurde in einem Fahrradverschlag abgestellt und durch ein Bügelschloss gesichert. Es wird vermutet, dass das Fahrrad weggetragen wurde. Es handelt sich um ein silbernes E-Bike im vierstelligen unteren Euro-Bereich des Herstellers Univega Modell Univega Geo B 2.0 Da. 45 cm. Es wurde ein Strafantrag gestellt.

