Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Halle - Zeuge hält Täter fest

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am frühen Montagmorgen (14.09., 00.05 Uhr) wurde die Polizei über eine Einbruch in die Garage eines Einfamilienhauses an der Pestalozzistraße informiert.

Als die über den Polizeiruf 110 hinzugerufenen Beamten eintrafen, hielt ein Zeuge den Tatverdächtigen am Boden liegend fest.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben folgenden Sachverhalt: Der Zeuge wurde auf den 16-jährigen Jugendlichen aufmerksam, als dieser versuchte sich Zutritt in die Garage an dem Wohnhaus an der Pestalozzistraße zu verschaffen. Als er den 41-jährigen Hausbewohner erblickte, versuchte er davon zu rennen. Nach einer kurzen Verfolgung, hielt der 41-Jährige den 16-Jährigen fest. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei welchem beiden Männer leichte Verletzungen erlitten.

Der 16-jährige Mann aus Halle wurde vorläufig festgenommen und nach entsprechender kriminalpolizeilicher Vernehmung wieder entlassen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

