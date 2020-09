Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Bokel - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Rietberger Ortsteil Bokel kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.09. - 13.09.) zu bisher drei bekannten Pkw-Aufbrüchen.

Die Tatorte lagen hierbei an den Straßen Am Heidegarten, In der Heide und Habichtsheide. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt in die Fahrzeuge der Marken VW und Audi und entwendeten bisherigen Erkenntnissen nach Bargeld und einen MP3-Player aus den Autos.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

