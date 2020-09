Polizei Gütersloh

POL-GT: Täter stehlen Laptop aus Kita - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitag auf Samstag (11.09. - 12.09.) in das Gebäude einer Kindertagesstätte an der Julie-Steinfeld-Straße.

Eine Zeugin entdeckte am Samstag ein offenstehendes Fenster und alarmierte gegen 17.45 Uhr die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen nach entwendeten die Einbrecher einen Laptop. Zu weiterem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

