Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholdieb vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Mit mehreren Flaschen Alkohol wollte am Mittwoch, 27. Mai, ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz ein Lebensmittelgeschäft an der Wilhelmstraße verlassen - ohne zu bezahlen. Dabei wurde er gegen 13.15 Uhr vom Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der polizeibekannte Mann wurde wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam gebracht. (lt)

