Polizei Gütersloh

POL-GT: 24-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am frühen Freitagnachmittag (11.09., 13.40 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Südring/B513/ Gütersloher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, der hierbei schwer verletzt wurde.

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Gütersloher Straße in Richtung Südring/B513. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der VW-Fahrer nach rechts auf den Südring/B513 abzubiegen; musste aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel zunächst warten. Als die Ampel bisherigen Ermittlungen nach Grünlicht zeigte, fuhr der 40-Jährige in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich befuhr ein 24-jähriger Radfahrer den Radweg des Südrings/B513 aus Richtung Marienfeld kommend. Im Kreuzungsbereich Gütersloher Straße/ Südring/B513 beabsichtigte der 24-Jährige die Kreuzung in Richtung Clarholzer Straße zu passieren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW-Fahrer, bei der der Radfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde der 24-jährige Harsewinkeler zunächst erstversorgt und anschließend in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Der ebenfalls aus Harsewinkel kommende VW-Fahrer verletzte sich bei der Kollision nicht.

Ermittlungen zu dem Unfallhergang und zur Ursache wurden eingeleitet und dauern an.

