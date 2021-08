Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand auf einem Spielplatz

Weilerswist (ots)

In der Nacht von Donnerstag (12.08.2021) auf Freitag zwischen 23.56 und 0.15 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Weilerswist. Bislang Unbekannte setzten auf dem Spielplatz in der Adelheidstraße eine Sitzgruppe in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind durch die Polizei aufgenommen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

