Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Leipferdingen - Engen-Stetten, K 5926, Lkr. Konstanz) Unfall nach technischem Defekt an der Bremsanlage eines Unimogs (10.08.2021)

Leipferdingen - Engen-Stetten, K 5926, Lkr. Konstanz (ots)

Nach einem technischen Defekt an der Bremsanlage einer über dreieinhalb Tonnen schweren und über 50 Jahre alten Zugmaschine des Typs Daimler-Benz Unimog ist es am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 5926 zwischen Leipferdingen und Engen-Stetten zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und mehreren tausend Euro Sachschaden gekommen. Der 70-jährige Fahrer des Unimogs war gegen 14.40 Uhr auf der schmalen Kreisstraße von Leipferdingen in Richtung Stetten unterwegs, als auf einem Gefällstück mit Rechtskurve plötzlich die Bremsen des Unimogs versagten. Vor dem Unimog waren zwei Autos ebenfalls in Richtung Stetten unterwegs, die wegen einem eingesetzten Mähfahrzeug der Straßenmeisterei abbremsen mussten. Der Fahrer des Unimogs versuchte noch einen Unfall mit den vor sich befindlichen Fahrzeugen durch ein Lenkmanöver über einen ansteigenden Grünstreifen zu verhindern. Letztlich prallte der Unimog dann aber doch zunächst gegen einen direkt vor ihm befindlichen VW Polo und schob diesen nach links von der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf stieß der Unimog gegen einen Toyota Yaris und schob diesen gegen die eingesetzte Mähmaschine der Straßenmeisterei. Wie durch ein Wunder wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Zur Klärung der Ursache des Bremsversagens am Unimog wurde das Fahrzeug vorsorglich mit einem beauftragten Abschleppdienst sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell