Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Heranwachsende besprühen Hauswände und Verkehrseinrichtungen mit Farbe (11.08.2021)

Konstanz (ots)

Eine Gruppe von etwa sechs jugendlichen beziehungsweise heranwachsenden Personen haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Hauswände und Verkehrseinrichtungen im Bereich Fischerstraße, Staaderstraße, Mainaustraße und Bettengasse mit blauer Farbe besprüht. Eine Anwohnerin sah die Personen gegen 01.45 Uhr und verständigte die Polizei. Durch zwei sofort eingesetzte Polizeistreifen konnten zwei junge Frauen und ein 18 Jahre junger Mann aus der flüchtenden Gruppe gesichtet werden. Während die Frauen sich dem Zugriff der Beamten durch Flucht entziehen konnten, wurde der 18-Jährige vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung konnte eine Sprühdose mit blauer Farbe festgestellt und beschlagnahmt werden. Der junge Mann räumte bei einer ersten Befragung auch ein, eines der Graffiti-Tags gesprüht zu haben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere nach den anderen Tätern dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Konstanz (07531 995-0) um weitere Hinweise zu den anderen Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell