Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Fiesta-Fahrer kommt von der Straße ab

Winzeln (ots)

Bei einem Unfall leicht verletzt worden ist am Dienstagabend ein 43 Jahre alter Ford-Fahrer. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Fiesta von Winzeln in Richtung Rötenberg unterwegs, als er versehentlich mit den rechten Rädern kurz ins Bankett geriet. Beim Gegenlenken kam der Kleinwagen ins Schleudern und dann in den Straßengraben. Mit Totalschaden, den die Polizei auf 8000 Euro schätzt, blieb das Auto dann an einem Baum hängen. Der Rettungsdienst brachten den Verunglückten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

