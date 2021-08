Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs VS) Brandmelder löst aus

Donaueschingen-Aasen (ots)

Ein Brandmelder hat in einer Restaurant-Küche im Orteil Aasen am frühen Mittwochmorgen Alarm ausgelöst. Neben der Polizei rückte deswegen die Feuerwehr Donaueschingen mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen kurz vor fünf Uhr zu dem vermeintlichen Brandort aus. Wie es sich aber vor Ort herausstellte, war kein Feuer ausgebrochen, sondern in der Küche Essen zubereitet worden, weswegen der Melder auslöste. Ein Schaden entstand nicht.

