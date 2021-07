Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einsatz aufgrund beschädigter Gasleitung in Bentwisch

Bentwisch (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr wurde bei Erdarbeiten in der Goorstorfer Straße in Bentwisch bei Rostock eine Versorgungsleitung so erheblich beschädigt, dass Gas austrat.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bentwisch und des Polizeirevier Sanitz wurden sofort die angrenzenden Straßen abgesperrt und Evakuierungsmaßnahmen vorgenommen. So wurde die Kita "Zwergenhaus" vorzeitig geschlossen und die Kinder durch ihre Eltern abgeholt. Aus einem angrenzenden Wohngebiet wurden über 20 Anwohner evakuiert und auf einem Sportplatz in der Nähe durch Kräfte der Feuerwehr betreut. Die Beschädigte Gasleitung wurde durch eine hinzugezogene Fachfirma wieder in Stand gesetzt. So konnten die Anwohner nach etwa 2 Stunden wieder zurück in ihre Häuser. Die Absperrungen wurden ebenfalls aufgehoben

Die Feuerwehr Bentwisch war mit etwa 14 Kameraden im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.

Mariana Jenrich Polizeihauptkommissarin Polizeirevier Sanitz

