POL-ESW: Schockanruf/ Enkeltrick

Am gestrigen Vormittag erhielt eine 85-Jährige Dame aus Wanfried einen Anruf einer jungen Frau, die mit weinerlicher Stimme die Angerufene mit den Worten:" Oma, du musst mir helfen. Ich hatte einen Unfall mit Todesfolge. Ich habe eine Person totgefahren", 15.000 Euro für eine Kaution forderte. Die 85-Jährige blieb misstrauisch und fragte nach den Eltern, die angeblich bei der Staatsanwaltschaft wären, so die vermeintliche Enkelin. Die Angerufene ließ sich darauf aber nicht ein, nachdem die Anruferin neben Bargeld auch Schmuck forderte. Nachdem dieses Gespräch beendet wurde, meldete sich die junge Frau kurz darauf erneut und gab an, das Geld am darauffolgenden Tag zurückzahlen zu wollen.

Die 85-Jährige reagierte richtig und rückversicherte sich bei der Tochter sowie ihrer Bank und letztendlich gemeinsam dann bei der Enkelin, die sich an ihrer Arbeitsstelle aufhielt, so dass der Betrugsversuch schnell aufflog.

"Neben den bekannten Präventionstipps ist es immer wieder wichtig, dass man bei derartigen Anrufen und entsprechend hohen Geldforderungen misstrauisch bleibt. Wie in diesem Fall zeigt sich wieder, dass man durch einfaches Nachfragen bei Verwandten (Kinder; Enkel) aber auch bei der eigenen Bank entsprechende Hilfe und Informationen bekommt, die den betrügerischen Treiben ein Ende setzt", erläutert KHK Künstler. "Im Zweifel ist es auch immer richtig die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren, die in derartigen Fällen immer hilfreich zur Seite steht", zeigt Künstler einen weiteren Weg auf.

Präventionstipps Enkeltrick/ betrügerische Schockanrufe

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - eien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

