Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.07.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

15.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich gestern Nachmittag auf der K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf ereignet hat. Um 14:56 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Sontra (Fahrschule) die Kreisstraße in Richtung Grebendorf. Aufgrund eines Eichhörnchens, das die Kreisstraße überquerte, bremste der 19-Jährige das Auto ab. Auch der nachfolgende 57-Jährige aus Kella hielt mit seinem Pkw an, was dem nun folgenden 40-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard nicht rechtzeitig gelang, wodurch er auf das Auto des 57-Jährigen auffuhr. Dessen Auto wurde dann auf das Heck des Fahrschulwagens geschoben. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Unfall beim Ausparken

Um 20:36 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine 60-Jährige aus der Gemeinde Wehretal in der der Dr.-Walter-Thom-Straße in Eschwege mit ihrem Pkw auszuparken. Dabei touchierte sie mit dem Auto einen entgegengesetzt der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 22:56 Uhr überquerte gestern Abend eine Rotte Wildschweine die B 249 in der Gemarkung von Wanfried. Eines der Tiere wurde dabei von dem Pkw eines 51-jährigen Eschwegers erfasst, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Tier lief anschließend weiter; am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 600 EUR.

Mit einem Fuchs kollidierte heute früh, um 04:40 Uhr, ein Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard, der auf der B 27 in der Gemarkung von Oberrieden unterwegs war. Der Fuchs lief davon; am Pkw wurde die Frontschürze beschädigt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 01:30 Uhr wurde vergangene Nacht der Pkw eines 51-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal auf der K 34 in der Gemarkung von Alberode angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss das Auto führte, was durch einen durchgeführten Test (ca. 1,2 Promille) bestätigt wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt; der Führerschein sichergestellt.

Sachbeschädigungen

Zwischen dem 14.07.21 und dem 27.07.21 wurde in der Friedensstraße in Wanfried-Aue ein schwarzer Pkw Mercedes auf der Fahrer- und der Beifahrerseite durch mehrere Kratzer beschädigt. Ebenso wurde ein dort abgestellter VW Tiguan im vorderen und hinteren Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto rollt gegen anderen Pkw

Um 11:45 Uhr parkte gestern Vormittag eine 44-Jährige aus Hessisch Lichtenau ihren Pkw auf dem Lidl-Parkplatz "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Dabei sicherte sie das Auto nicht ausreichend gegen Wegrollen, so dass das sich in Bewegung setzte und gegen einen anderen geparkten Pkw rollte. Es entstand geringer Sachschaden.

Wildunfall

Kurz vor Mitternacht kollidierte gestern eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Eisenach mit einem Wildschwein, als sie auf der B 7 zwischen Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau (Teichhöfen) unterwegs war. Das Wildschwein lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell