POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer folgt Navi - Unfall bei Wendemanöver

Karlsruhe-Grötzingen (ots)

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Montagmittag auf der Bundesstraße 10 am Westportal des Tunnels Grötzingen bei einem Wendemanöver einen Unfall verursacht - eine Person wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen 14.30 Uhr in seinem Ford Mondeo auf der parallel zum Tunnel verlaufenden Augustenburgstraße in Richtung Karlsruhe-Durlach unterwegs, als ihm sein Navigationsgerät erklärte er solle wenden. Dies tat er am Tunnelende und übersah einen aus der Röhre hinausfahrenden Kleinlaster. Es kam zur Kollision bei der ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der 58-jährige Ford-Transit-Fahrer hatte sich leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Tunnel bis gegen 15.45 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat.

