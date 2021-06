Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt: PKW-Anhänger verliert Rigipsplatte - Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Hattstedt (ots)

Vergangenen Mittwoch (02.06.21) ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf der B5 in der Hattstedtermarsch ein Verkehrsunfall, bei dem vermutlich eine Rigipsplatte von einem Anhänger fiel und einen Tesla beschädigte. Dieser fuhr in Richtung Norden. Von dem Anhänger eines entgegenkommenden dunklen SUV sei eine Art Rigipsplatte gerutscht und in die Fahrzeugfront des Teslas geprallt. Der SUV bremste kurz ab, fuhr dann jedoch weiter Richtung Süden.

Dessen Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hattstedt zu melden (Tel.: 04846-2079950 oder Mail: hattstedt.pst@polizei.landsh.de)

