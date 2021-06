Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Haselund - Einbruch in Firmenfahrzeuge, Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen, Polizei sucht Zeugen!

Haselund (ots)

Am frühen Montagmorgen (07.06.21), gegen 01.00 Uhr, wurde in ein Firmengelände in der Norderstraße in Haselund eingebrochen. Zehn Firmenfahrzeuge auf dem Betriebsgelände wurden auf unterschiedliche Art und Weise aufgebrochen. Es wurden elektrische Baumaschinen der Marken Makita und Hilti im Wert von ca. 50000 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat in der letzten Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Haselund beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

