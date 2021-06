Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brandmelder löst aus

Gitterbox entzündet sich selbständig

Ulm (ots)

Am Samstag wurden gegen 23.55 Uhr die Feuerwehr und die Polizei in Biberach in die Arthur-Handtmann-Straße gerufen. Dort hatte ein automatischer Brandmelder ausgelöst. Grund hierfür war eine rauchende Gitterbox. Als der Rauch durch Mitarbeiter entdeckt wurde, wurde die Gitterbox mit einem Gabelstapler aus dem Gebäude transportiert. Auf dieser Fahrt ging der Inhalt der Box in Flammen auf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt und das Gebäude blieb ebenfalls unbeschädigt. Die Ursache für diesen Brand konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

