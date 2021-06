Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer schwer verletzt

Unachtsam geöffnete Autotüre verursacht Unfall

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 18.35 Uhr parkte ein 51-jähriger BMW-Fahrer seinen Pkw in der Sedanstraße. Als er ausstieg vergaß er nach hinten zu schauen. Dies hatte Folgen. In diesem Moment fuhr nämlich ein 79-Jähriger mit seinem Fahrrad an dem Pkw vorbei und konnte der Türe nicht mehr ausweichen. Die Folge war, dass er stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden belief sich auf rund 1.000 Euro.

