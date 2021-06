Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 11.20 Uhr wollte eine 53-jährige VW Fahrerin von der Kanalstraße in die Landstraße in Richtung Sulpach abbiegen. Hierbei übersah sie einen 66-Jährigen, der mit seinem VW Bus die vorfahrtsberechtige Straße in Richtung Uhingen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall, bei dem ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand. Die Unfallverursacherin erhält nun eine Anzeige.

++++++++++++++++++++++++++++1113766

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell