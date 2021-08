Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Anwohner in der Litzelstetter Straße verhindert Diebstahl von Kupferkabel aus einem Rohbau (09.08.2021)

Konstanz (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hat am Montagvormittag den Diebstahl von Kupferkabeln aus einem Rohbau in der Litzelstetter Straße verhindert. Gegen 10.30 Uhr beobachtete der Anwohner, wie ein fremder Mann aus einem Rohbau offenbar unberechtigt mehrere Rollen Kupferkabel in einen bereitgestellten Lastwagen lud. Darauf angesprochen ließ der Fremde die Kupferkabel liegen und entfernte sich mit dem Lastwagen. Die verständigte Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls. Der aufmerksame Anwohner hatte sich vorsorglich das Kennzeichen des wegfahrenden Lastwagens gemerkt.

