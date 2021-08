Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. TUT) VW Caddy prallt gegen Sattelzug

Geisingen (ots)

Noch relativ glimpflich ging ein Unfall im Wohn- und Gewerbegebiet "Kleinen Breite" am Dienstagmorgen aus. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines VW-Kleintransporters bog aus einem dortigen Firmengelände in die Anliegerstraße ein, ohne auf den herannahenden Sattelzug zu achten. Trotz einer Vollbremsung des 54-jährigen Truckers aus dem Enzkreis prallte der VW gegen den schweren Auflieger des Lastzugs. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei jeweils ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

