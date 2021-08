Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkr. Rottweil) Geparktes Auto mit Bierflaschen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (10.08.2021)

Vöhringen, Lkr. Rottweil (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, etwa gegen 02 Uhr, haben unbekannte Täter einen in der Brunnenstraße nahe der Einmündung Schillerstraße abgestellten Mercedes Vito mit Bierflaschen beschädigt. Auch auf einem angrenzenden Spielplatz konnten leere und teils zerschlagene Bierflaschen der gleichen Sorte festgestellt werden. Vermutlich hatten sich in den frühen Morgenstunden in diesem Bereich mehrere Personen aufgehalten, dabei Bier getrunken und schließlich eine der geleerten Flaschen gegen den Mercedes geworfen. Die Polizei Sulz (07454 92746) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

