POL-PPWP: 40 km/h zu schnell - trotz Regen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

24 Geschwindigkeitsverstöße in knapp drei Stunden haben Polizeibeamte an Pfingstmontag bei einer Kontrolle auf der K25 zwischen Weilerbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof festgestellt. Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse mit zum Teil starkem Regen war etwa jedes dritte Fahrzeug zu schnell unterwegs und überschritt das Tempolimit von 70 km/h. Zwar kamen die meisten mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, aber vier Fahrer lagen so deutlich "drüber", dass sie mit einer Anzeige inklusive Bußgeld rechnen müssen.

Den Negativrekord des Nachmittags stellte ein Autofahrer auf, der mit 110 km/h gemessen wurde. Auf ihn kommt neben dem Bußgeld von 120 Euro auch ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei" zu - und falls er ein "Wiederholungstäter" ist, der innerhalb eines Jahres schon einmal in ähnlicher Weise aufgefallen ist, droht ihm auch ein einmonatiges Fahrverbot. |cri

