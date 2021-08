Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Reifen eines Autos aufgestochen und Windschutzscheibe eingeschlagen (09.08. - 10.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sind in der Röntgenstraße an einem geparkten Auto von einem unbekannten Täter mutwillig drei Reifen aufgestochen und die Windschutzscheibe eingeschlagen worden. Der Geschädigte stellte seinen VW Passat am Montag, gegen 20.45 Uhr, am Fahrbahnrand der Röntgenstraße ab. Als er am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, fand er das absichtlich demolierte Auto vor. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.200 Euro. Hinweise zu dieser oder zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell