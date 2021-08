Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Neuhausen - Ehingen, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer nach Defekt am Rad bei Sturz verletzt (09.08.2021)

Engen-Neuhausen - Ehingen, Lkr. Konstanz (ots)

Nach einem technischen Defekt und einer gebrochenen Schraube an einem Gelenk eines Pedelcs ist ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer am frühen Montagabend auf einem Verbindungsweg zwischen Neuhausen und Ehingen gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Pedelec von Neuhausen in Richtung Ehingen unterwegs, als es zu dem technischen Defekt am Pedelec und dem Sturz des Mannes kam. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der 83-Jährige zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Singen gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell